وزارة النفط السورية توقع 3 عقود مع شركات روسية للتنقيب عن البترول

وقعت وزارة ​النفط​ والثروة المعدنية السورية ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال ​النفط والغاز​ وذلك في جناح وزارة النفط في ​معرض دمشق الدولي​ بدورته الـ 61.

ووقع العقود عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنفط المهندس بسام طعمة وعن الجانب الروسي المدير العام لشركة فيلادا اوليك كيريلوف والمدير العام لشركة ميركوري ديمتري غرين كييف.

ولفت غانم الى "أننا أبرمنا على هامش معرض دمشق الدولي ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية"، مشيرا الى أن "هذه العقود هي ثمرة للتعاون المشترك السوري الروسي في المجال الاقتصادي ونتيجة بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين وخارطة الطريق الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية و​وزارة الطاقة​ الروسية عام 2018".



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