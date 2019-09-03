التحالف الدولي: تنظيم داعش يعيد تنظيم صفوفه

أكد قائد ​قوات التحالف الدولي​ ضد تنظيم "داعش" الذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​العراق​ و​سوريا​ الجنرال بول لاكاميرا أن "خلايا التنظيم بدأت مجددا بإعادة تنظيم صفوفها، وقامت بعمليات في عدد من المناطق العراقية".

وخلال لقاء في ​أربيل​ جمعه مع رئيس ​حكومة​ ​إقليم كردستان​ العراق، مسرور بارزاني، أوضح لاكاميرا أن "تلك الخلايا لا تزال تمثل خطراً جدياً في هذه المناطق، وتشكل عائقاً أمام عودة النازحين إلى ديارهم"، مشيرا إلى "أهمية التنسيق بين قوات ​البيشمركة​ و​القوات العراقية​ لمواجهة خطر ​تنظيم داعش​".

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