وزير خارجية الأردن: أمن السعودية والإمارات جزء من أمن الأردن

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "إدانة الاردن لأي استهداف للسعودية"، مشددا على أن "أمن المملكة والإمارات جزء من أمن الأردن"، مشيرا إلى "دعم عمان للأشقاء في خطواتهم لحماية أمنهم".
وشدد على "ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة"، مؤكدا "ضرورة تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة خطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني".
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