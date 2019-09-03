تاس: اصطدام طائرتين في مطار شيريميتيفو بضواحي موسكو

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن "طائرتين اصطدمتا على مدرج على الإقلاع في مطار شيريميتيفو في ضواحي العاصمة الروسية ​موسكو​ وتم إجلاء ركابهما"، موضحةً أن إحدى الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية Royal Flight و Aeroflot كانت فارغة، والثانية تستعد لرحلة إلى العاصمة الصينية بكين ومحملة بالركاب".

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