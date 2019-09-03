اجتماع طارئ اليوم للدول المضيفة للاجئين لبحث أزمة الأونروا وتفويضها

ينعقد صباح الثلاثاء اجتماعًا طارئًا للمشرفين على شؤون ال​فلسطين​يين في الدول العربية المضيفة للاجئين في مقر الأمانة العامة ل​جامعة الدول العربية​ في ​القاهرة​، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل "أونروا" وأزمتها المالية وما يستجد من أمور .

ويشارك في الاجتماع الدول العربية المضيفة للاجئين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو".

ويُعقد الاجتماع الطارئ بناءً على طلب دولة فلسطين لبحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل "أونروا" لثلاث سنوات قادمة والذي يأتي في إطار خطة تحرك ​منظمة التحرير الفلسطينية​ لدعم تجديد تفويض "أونروا" مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأميركي الإسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.

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وسيقف أمام قرار تجميد بعض ​الدول المانحة​ دعمها المالي عن "أونروا" على ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين في "أونروا" تورطهم بقضايا فساد، لافتًا إلى أن المؤتمر سيبحث ألية لمعالجة هذا الملف.

ومن المقرر أن يصدر الاجتماع الطارئ توصيات ومذكرة مهمة لدعم "أونروا" ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 والتأكيد على خدماتها وتعرية الموقفين الامريكي والاسرائيلي المعاديين للوكالة.

وسيترأس أعمال الدورة الطارئة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين ​أحمد أبو هولي​ الذي يترأس وفد دولة فلسطين الذي يضم إلى جانبه مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون.