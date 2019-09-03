رئيس البرلمان الجزائري يعلن دعم تنظيم انتخابات قبل نهاية العام

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان شنين إلى "تنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أن "الوقت اليوم يفرض على الجميع التوجّه السريع إلى الشرعية الشعبية، من خلال ​الانتخابات الرئاسية​ قبل نهاية ​السنة​ الحالية، في إطار التوافق والتنازل من أجل مصلحة الوطن".

وشدد شنين على أن "​المؤسسة العسكرية​ بترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، أثبتت للجميع في الداخل والخارج أنها مؤسسة جمهورية، تلجأ للصندوق والإرادة الشعبية".

والإثنين، دعا قائد أركان ​الجيش الجزائري​، الفريق ​أحمد قايد صالح​ إلى استدعاء الهيئة الناخبة في 15 أيلول لتنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام، وتعديل ​قانون الانتخاب​، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف عليها.