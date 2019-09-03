نتانياهو: جهود لعقد لقاء إسرائيلي أميركي روسي حول الوجود إيران في سوريا

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "وجود مساع لعقد اجتماع أمني ثلاثي إسرائيلي-أميركي-روسي قريبا في القدس، لمواصلة البحث حول سبل إخراج إيران من سوريا".، مشيراً إلى"إنني حددت للجيش الإسرائيلي وللأجهزة الأمنية ثلاثة أهداف رئيسية، وفقا للأولويات التالية أولا، صد وإحباط البرنامج النووي الإيراني، ثانيا، منع إيران من تزويد أعدائنا ووكلائها، مثل حزب الله وتنظيمات أخرى، بأسلحة دقيقة تعرضنا للخطر، وثالثا، منع تموضع إيران ووكلائها على حدودنا".
وأشار إلى أن "اسرائيل تعمل إزاء جميع تلك الأهداف، حيث تعمل إزاء بعضها بشكل جلي وإزاء جزء كبير منها بشكل غير جلي، ونحن مصممون على صون أمن إسرائيل"، مؤكداً "إننا سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والاستخباراتية والمهنية، من أجل تحقيق الأهداف التي حددناها".
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