الشرطة الأميركية: فتى يقتل بالرصاص 5 من أفراد أسرته في ألاباما

أعلن متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون الاميركية أن "فتى أميركيا يبلغ من العمر 14 عاما قتل بالرصاص خمسة من أفراد أسرته في منزلهم في ​ألاباما​ ثم ألقى المسدس بعيدا واتصل ب​الشرطة​".

وأوضح مكتب قائد الشرطة أن "ثلاثة من الخمسة توفوا في موقع ​إطلاق النار​ واثنين توفيا في وقت لاحق في ​مستشفى​"، وأشار الى أنه "تم استجواب المتصل البالغ من العمر 14 عاما واعترف بإطلاق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل".

ولفت المكتب الى انه "يساعد المحققين الآن في تحديد مكان ​السلاح​ وهو مسدس عيار تسعة مليمترات قال إنه ألقى به في مكان قريب".



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