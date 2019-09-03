انصارالله: إطلاق صاروخ بالستي على أهداف عسكرية بمطار نجران

اعلن المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية العميد يحيى سريع إطلاق ​صاروخ بالستي​ على أهداف عسكرية بمطار نجران. واشار العميد سريع في بيان، الى تعطل الملاحة في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

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