رئيس وزراء السودان: نجري تفاهمات مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء ​السوداني​، عبد الله حمدوك عن "إجراء تفاهمات مع ​واشنطن​، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لافتا إلى "إحراز تقدم كبير في سبيل ذلك"، مشيراً إلى أنه "حدثت تفاهمات كبيرة مع ​الإدارة الأميركية​ حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأحرزنا تقدما كبيرا في ذلك".

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