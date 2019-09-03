الحريري:ممنوع ان يكون الليطاني ملوثا وسنعمل ليلا نهارا على تنظيفه

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في كلمة له خلال اللقاء المخصص لعرض خطة رفع التلوث الصناعي عن ​نهر الليطاني​ انه "علينا ان نكون علي يقين ان مهمة تنظيف نهر الليطاني هي مهمة وطنية لمصلحة كل اللبنانيين وليس للبقاع فقط". وشدد على ان "هذا الوضع علينا ان نعالجه بأسرع وقت ونحن نشكر وزير الصناعة على الجهد الذي قام به منذ توليه الوزارة".

وشدد على انه "نحن نعمل على تنظيف النهر وعقدنا هذا اللقاء لاطلاعكم إلى أين وصلنا وكل 6 اشهر سأطلع الناس على تقدمنا بهذا المشروع، المهم ان نتقدم بتنظيف هذا النهر لأن التلوث غير مقبول".

وقال: "ممنوع ان يكون الليطاني ملوثا بهذا الشكل وسنعمل ليلا نهارا على تنظيفه".