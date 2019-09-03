لبنان القوي:موقفنا تجاه الخرق الاسرائيلي سيادي ويتلاقى مع موقف وطني موحّد

علق تكتل "لبنان القوي" في بيان تلاه الوزير ​سليم جريصاتي​ على الاعتداء ال​اسرائيل​ي على ​الضاحية الجنوبية​، مؤكدا ان "موقفنا تجاه الخرق الاسرائيلي هو موقف سيادي ويتلاقى مع موقف وطني موحّد"، معتبرا ان "رد الفعل الثأري لا يمكن اعتباره تصعيدا"، ومشددا على ان "انتخابات رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ تعنيه ولا تعنينا، ما يعنينا أن العملية انتهت ولا حرب".

واكد ان "انجازنا الأهم هو التمديد لليونيفيل من دون تغيير نوعي في المهام كالدخول إلى الممتلكات الخاصة"، لافتا إلى ان "​وزارة الخارجية​ لم تلن في هذا الخصوص وتابعت ​الاتصالات​ الحثيثة للوصول إلى هذه النتيج"، وأضاف "ان الاخداث أظهرت ان ​القرار 1701​ لن يردع يوما اسرائيل حتى بوجود ​اليونيفيل​ فكان التمديد لليونيفيل بالشروط نفسها هو الحل".

وعن الملف الاقتصادي، أشار تكتل "لبنان القوي" إلى ان "النهج السائد لا نستطيع مراعاته دائما لا سيما في هذه الظروف التي تشهد عجزا في ​الموازنة​، ويجب التصدي له كي يعود النمو وتعود ​الدورة​ الاقتصادية في صورة فاعلة"، مؤكدا ان "المعالجة تحتاج إلى صدمة كهربائية، وورقة ​الرئيس ميشال عون​ في المؤتمر الاقتصادي امس اقترحت 49 مقترحا علميا وعمليا وجديا".

وأضاف "ما أقدم عليه الرئيس في جمع الاضاد في ال​سياسة​ خطوة يشكر عليها ونحن نجده عند كل استحقاق عاملا وفاعلا وحاسم الخيارات"، مؤكدا ان "الانقاذ ممكن فقط عند عقلنة مقاربتنا للحلول الانقاذية ونحن على هذا المنحى ​سائرون​ ولا نحيد".