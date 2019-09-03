القوات:لو كان في نية جعجع عدم مصافحة الرئيس لما شارك في اجتماع بعبدا

ردت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" في بيان على ما أوردته بعض ​وسائل الاعلام​ عن ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ تجنب مصافحة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، موضحة انه "عندما نادى ضابط ​الحرس الجمهوري​ (فخامة الرئيس) وقف جميع من هم حول الطاولة فدخل فخامته من الباب ومر خلفهم من دون ان يكون هناك أي مصافحات باليد حتى وصل الى كرسيه، فجلس وبعده جلس الجميع، ولو كان في نية رئيس "القوات" عدم مصافحة رئيس الجمهورية لما شارك في اجتماع ​بعبدا​ أساسا، وهو المعروف بحرصه الشديد على اللياقات".

وأضافت ان "الجدير ذكره ان رئيس "القوات" طلب خلال الاجتماع الكلام مرات عدة وتوجه الى فخامة الرئيس ودارت النقاشات كما العادة".