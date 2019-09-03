حتى الإعصار لم يفلت منه.. ترامب يقع في الخطأ مجددا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" قبل يومين إن الإعصار "دوريان" سيضرب بالإضافة إلى فلوريدا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا، كلا من جورجيا وألاباما.

وأوضح أن الولايتين الأخيرتين سيتعرضان على الأرجح إلى أضرار أكبر مما كان متوقعا.

وقال الرئيس الأميركي إن الإعصار يبدو أشد الأعاصير على الإطلاق.

وسارعت السلطات الأميركية للرد على ادعاءات ترامب، وقالت خدمة الطقس الوطنية في ولاية ألاباما في تغريدة على "تويتر" :" الإعصار لن يؤثر على ألاباما لا من قريب ولا من بعيد".

لكن ترامب كرر كلامه السابق في وقت لاحق، مصرا على أن ألاباما ستتعرض لتداعيات الإعصار خلال مؤتمر صحفي.

وتقول السلطات الأميركية إن دوريان يعتبر أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي، متوقعة أن يصل الولايات الأميركية الجنوبية، الثلاثاء.

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ويهدد دوريان بإطلاق أمواج عارمة قد تزيد مستويات المياه إلى ما يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار فوق المستويات العادية في جزيرة البهاما الكبرى، فيما أوقع 5 قتلى بين سكان جزر البهاما.

وهذا ليس الخطأ الأول الذي يقع فيه ترامب على موقع "تويتر"، الذي يشهد الكثير من أخطائه الإملائية والمعرفية، فبسبب خطأ مطبعي التقى ترامب في يونيو الماضي بــ"أمير الحيتان"، في إشارة إلى ولي عهد المملكة المتحدة، وأمير ويلز.

وفي أبريل الماضي، وقع ترامب في خطأ جسيم، عندما علّق على تفجيرات سريلانكا، إذ قال إنها أوقعت 138 مليون قتيل.

وبعد 20 دقيقة، انتبه ترامب إلى الخطأ الذي وقع فيه، وسارع إلى حذف التغريدة، ووضع واحدة أخرى مكانها بصيغة جديدة.