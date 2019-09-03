زاد بـ "قناة السويس".. أسعار الدولار في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، قرشا واحدا، في بنك قناة السويس إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي التعمير والإسكان، والبركة، عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.