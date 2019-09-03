سيد عبد القادر قائمًا بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صدور قرار من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين الدكتور سيد عبدالقادر أحمد عميد كلية علوم الأرض جامعة بنى سويف، قائمًا بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.

يذكر أن الدكتور سيد عبد القادر أحمد، حصل على بكالوريوس العلوم عام 1992 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، والماجستير في الكيمياء العضوية عام 1997 والدكتوراه في الكيمياء العضوية عام 2002.

وتدرج في المناصب حيث شغل مدير وحدة الاستشارات وربط البحوث بالصناعة، ورئيس قسم العلوم البيئية والتنمية الصناعية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم، ووكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وعميداً لكلية الهندسة، والإشراف على إنشاء كلية الدراسات البيئية والسلامة المهنية.

كما شغل منصب عضو المجلس التنفيذي بمحافظة بني سويف، واستشاري بيئي معتمد بجهاز شئون البيئة، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية ونشر العديد من الرسائل الدولية واشترك في المشروعات الدولية مع الاتحاد الأوروبي.