حمدوك: هدفنا تشكيل حكومة كفاءات وتمثيل النساء بشكل مناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكّد رئيس الوزراء السوداني المُكلّف، عبدالله حمدوك، أن المجلس السيادي في السودان يهدف إلى تشكيل حكومة كفاءات.

وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء: "نهدف لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة"، مُشيرًا إلى ضرورة تمثيل كل أقاليم السودان في الحكومة مع مشاركة السودانيين من مختلف المدن في الثورة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال المجلس السيادي في السودان إنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة بأقصى تقدير.

وتأجّل الإعلان عن التشكيل الوزاري لأول حكومة سودانية بعد عزل الرئيس عُمر البشير، أكثر من مرة، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين سيتولون إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات.

وتوافق رئيس الورزاء السوداني، عبدالله حمدوك، مع قوى الحرية والتغيير على أسماء 10 وزراء على الأقل، ليشغلوا مناصب في وزارات من جملة 20 وزارة بالحكومة الانتقالية، إضافة إلى 5 مرشحين دفع بهم حمدوك لقوائم الترشيحات، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وصفته بالمُطلع.

يأتي ذلك بعد ساعات من وصول ماس إلى الخرطوم، في أول زيارة لمسؤولٍ أوروبيٍ ومسؤولٍ ألمانيٍ للسودان منذ عام 2011، ومن المقرّر أن يلتقي رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان أيضًا.

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وتأتي الزيارة بعد أن أدى أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء اليمين الدستورية لقيادة مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا.

واستبق وزير الخارجية الألماني الزيارة بتصريحات أكد فيها رغبة ألمانيا في أن يستفيدَ السودان من الفرصة التاريخية التي يمر بها البلد.

وقال ماس في بيان صدر قبيل زيارته للخرطوم إن "السودان يقف عند منعطف تاريخي".

وأوضح الوزير الألماني أنه يتطلّع إلى إجراء مباحثات مع ممثّلي حركة الاحتجاج "للتعبير عن تقديره لهم".

وتابع "نودّ أن يكون السودان قادراً على استغلال الفرصة التاريخية بعد سنوات من العزلة لتلقّي الدعم الضروري من المجتمع الدولي".

ومن المقرّر أن يتوجه ماس إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد انتهاء زيارته للخرطوم.