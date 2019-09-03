الصين / مقتل 8 تلاميذ في هجومٍ بمدرسة إبتدائيّة في أوّل يومٍ للعودة المدرسيّة

وكالات- ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم، الثلاثاء 3 أوت 2019، أن ثمانية تلاميذ بمدرسة إبتدائية قتلوا طعنا في هجوم بوسط الصين، وذلك في أول يوم دراسي لهم.

وأفادت صحيفة "جلوبال تايمز" بأن ثمانية تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب إثنان آخران في هجوم على مدرسة شاويانجو في مدينة إنشي بإقليم خوبي. وقد ألقت الشرطة القبض على مشتبه به (40 عاما).

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وذكرت الصحيفة أنه كان قد تم الإفراج عن المشتبه به العام الماضي عقب أن أمضى ثمانية أعوام في السجن بعد إدانته بمحاولة القتل.

ويشار إلى أن الهجمات التي تستهدف المدارس بالصين يتم تنفيذها بإستخدام السكاكين أو المتفجرات يدوية الصنع، حيث أن الأسلحة النارية تخضع لقيود مشددة.