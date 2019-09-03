رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته

أعلن رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه الإثنين استقالته من منصبه، معتبراً أنّه ”أدّى مهمته“ على رأس الحكومة في هذه الدولة القوقازية التي شهدت في مطلع الصيف احتجاجات ضد السلطة المتهمة بموالاة روسيا.
وقال باختادزه الذي تولّى منصبه في جوان 2018، في رسالة على صفحته في موقع فيسبوك إنّ استقالته ستتيح ”إيجاد إطار استراتيجي لتطوير البلاد“.
وأعرب رئيس الوزراء المستقيل في رسالته عن شكره لبيدزينا إيفانيشفيللي، رئيس حزب ”الحلم الجورجي“ الحاكم، على ”الثقة“ التي أولاه إياها هذا الملياردير الذي يعتبر عملياً الحاكم الفعلي لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة.
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