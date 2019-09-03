رئيسة البنك الدولى تشيد بنجاح تجربة مصر فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي .
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصرنموذجاً يحتذى به في هذا المجال.
ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية في أفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيسة البنك الدولى أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في أفريقيا خلال المرحلة القادمة، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الملهمة مع الصندوق، والتي تتم برؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر
ومن جانبه، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في أفريقيا خاصةً في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي والسكك الحديدية لتوفير واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية القادمة.
وأكد الرئيس أهمية أن تكون أفريقيا في قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوتاً مسموعاً فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية.
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