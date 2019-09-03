أدانت مملكة البحرين، بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مجمع القرية الخضراء (المجمع الكبير الذي يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية) في مدينة (كابول) بأفغانستان، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 شخص.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بياننقلته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء - تضامن المملكة مع أفغانستان ضد كل صور العنف والإرهاب ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق الاستقرار.
للعنف والتطرف والإرهاب بشتى أشكاله، والداعي لتكثيف التعاون الدولي على المستويات كافة للتصدي لظاهرة الإرهاب وكل من يدعمها ويمولها، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلم ويتنافى تماما مع كل المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الراسخ المناهض
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مجمعًا للمنظمات الدولية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.