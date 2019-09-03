البحرين تدين ‏تفجيرًا إرهابيًا استهدف مجمعًا للمنظمات الدولية بأفغانستان

أدانت مملكة البحرين، بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مجمع القرية الخضراء (المجمع الكبير الذي يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية) في مدينة (كابول) بأفغانستان، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 شخص.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان

نقلته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء - تضامن المملكة مع أفغانستان ضد كل صور العنف والإرهاب ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق الاستقرار.



وشددت الوزارة على موقف المملكة الراسخ المناهض

للعنف والتطرف والإرهاب بشتى أشكاله، والداعي لتكثيف التعاون الدولي على المستويات كافة للتصدي لظاهرة الإرهاب وكل من يدعمها ويمولها، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلم ويتنافى تماما مع كل المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.