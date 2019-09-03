أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالدور الريادي الذي تطلع به الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في السودان.
وذكر مجلس السيادة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن البرهان استقبل اليوم بالقصر الجمهوري محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، الذي قدم موجزا عن اتفاقيات الهيئة مع السودان في المجال الزراعي.
ومن جانبه، أوضح المزروعي، في تصريح صحفي، أن الهيئة منذ إنشائها
في السودان تبلغ 13 شركة، منها شركات قائمة وأخرى تحت التأسيس، موضحا أن مجلس إدارة الشركة وافق على إنشاء صندوق استثماري مع مستثمرين أجانب بحوالي 40 مليون دولار للاستثمار الزراعي هناك.
ولفت إلى أن عدد الشركات التي تديرها الهيئة
وقال المزروعي "إن الهيئة تمثل واجهة لكل الاستثمار العربي في مجال الزراعة في السودان، مؤكدا أن لقاءه مع البرهان كان إيجابيا، وأن الهيئة ستواصل جهودها الاستثمارية في السودان".
والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، هي مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية اعتبارية ودولية مستقلة، أسست في عام 1976 لتعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي، وتساهم في رأسمالها 21 دولة عربية، ومقرها السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يشيد بدور الهيئة العربية للاستثمار في السودان بالمجال الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.