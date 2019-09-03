اجتماع إسلامي أميركي في الرياض لبحث القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب

اجتمع أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى، اجتماعا مع مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، جو فرانسيسكو في مقر مركز التحالف في الرياض.

حيث ناقش الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب والقضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بين الوفد الزائر ومسؤولي التحالف، وسلط الاجتماع الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف والإنجازات التي حققها في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، مؤكدا على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب”، كما ناقش الجانبان العسكري الإسلامي والأميركي سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

ومن جانبه أثنى مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، السيد جو فرانسيسكو، على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف، مؤكداً أيضاً على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف.