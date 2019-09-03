كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير "كازاخستان" يؤكد أهمية تعاون بلاده مع مصر فى كافة المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال السفير الكازاخستاني بالقاهرة، أرمان إساغالييف، أن بلاده تواصل التعاون مع مصر فى شتى المجالات، وتركز على تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، وفقاً للتوجيهات التى تم اصدارها فى إطار خطاب الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توقايف، الذى وجهه للشعب مؤخرا أثناء انعقاد الجلسة المشتركة للبرلمان. ويعد هذا هو أول خطاب شامل يوجهه الرئيس للشعب.
وركز قاسم جومارت توقايف، الرئيس المنتخب حديثا فى خطابه على الحوار المجتمعي البنّاء بين مختلف فئات الشعب الكازاخي، وتوجيه السياسة الاقتصادية على مسارين أساسيين هما التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية للشعب. كما شدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل للإصلاحات المؤسسية الخمسة وخطة الأمة التى وضعها الرئيس الأول وزعيم الأمة الكازاخية نورسلطان نزارباييف.
حقوق وأمن المواطنين
المجال الزراعي
مجال الصحة
قال جومارت توقايف، إن كازاخستان ستطلق ابتدءا من الأول من يناير 2020، نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي، وفى هذا الإطار وجه الرئيس بتخصيص أكثر من2.8 تريليون تنغي لتمويل الكثير من المشروعات فى مجال الصحة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
مجال السياحة
ركز الرئيس فى كلمته على مجال السياحة، منتقداً الأسعار المرتفعة لتذاكر الطيران للناقلات الوطنية الكازاخية وارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة فى المطارات وكلف الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض هذه الأسعار من أجل تشجيع وجذب السياحة إلى كازاخستان.