كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران تهد باستئناف تخصيب اليورانيوم بنقاء 20% في يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، إن "طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20% في غضون يومين".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن كمالوندي "إذا ما قررت إيران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20% في غضون يوم أو اثنين"، وفقاً لـ "رويترز".