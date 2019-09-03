كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الديمقراطيون الأمريكيون ينتقدون بنس للبقاء في فندق ترامب في أيرلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس انتقادات من الديمقراطيين اليوم الثلاثاء عندما التقى بزعماء أيرلنديين في العاصمة دبلن لكنه أقام في فندق يملكه الرئيس دونالد ترامب على بعد حوالي 300 كيلومتر (180 ميلا).

وطار بنس إلى دبلن اليوم الثلاثاء بعد أن أمضى الليلة في نادي ترامب الدولي للغولف في دونبيج على الساحل الغربي لأيرلندا. استضاف الفندق أيضًا عائلة ترامب خلال رحلة قصيرة قام بها الرئيس إلى أيرلندا في يونيو.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب قد اقترح بقاء بنس في العقار، قال رئيس شئون نائب الرئيس "مارك شورت" للصحفيين "أعتقد أنه كان اقتراحًا".

واتهم عضو الكونغرس الديموقراطي في كاليفورنيا "تيد ليو" بينس في منشور على موقع تويتر بـ "تحويل أموال دافعي الضرائب" إلى ترامب من خلال الإقامة في الفندق. وقال ليو "لقد حلفت اليمين الدستورية، وليس على عقار دونالد ترامب.

احتفظ ترامب بملكية فنادقه وملاعب الجولف وغيرها من الشركات، لكنه أعطى السيطرة على الشركات لأبنائه قبل وقت قصير من توليه منصبه في يناير 2017.

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يقول مسؤولو الأخلاقيات الحكوميون السابقون ومجموعات الرقابة أن ترامب فشل في وضع الضمانات لضمان عدم استفادته مباشرة من تصرفاته كرئيس.

وقال شورت أن الخطة الأصلية كانت لعقد بنس اجتماعات في دبلن والتوجه إلى "دونبينج" بعد ذلك.

وتغيير الجدول الزمني في اللحظة الأخيرة يعني أن بينس سيحتاج إلى زيارة دبلن بعد أن يقضي الليلة في أيرلندا، وتم بالفعل فحص عقار ترامب.

إلغاء ترامب يوم الخميس زيارة لبولندا هنا من أجل رصد إعصار دوريان، وأرسلت بنس عوضا عنه. وانتقد في وقت لاحق للعب الغولف خلال ذلك الوقت.

والتقى بنس بالرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في دبلن، بعد حث بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة تضمن الاستقرار هنا في أيرلندا وتحترم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في أيرلندا الشمالية عام 1998.

