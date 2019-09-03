كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال مهرّب تجار مخدرات من السجن في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، اعتقال قحطان فرحان محمد عبدالله، وهو "العقل المدبر" لعملية هروب معتقلي سجن القناة من تجار المخدرات.

كما أفادت الوزارة في بيان لها، أن عملية القبض على المتهم أتت بعد متابعة شخصية من قبل وزير الداخلية العراقي، الذي أصدر أوامره بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشرطة اللواء عماد الدليمي، بحضور مدير مكافحة الإجرام اللواء وليد خالد، ومدير مكافحة المخدرات اللواء رعد مجيد، بمساعدة "خلية الصقور".

"عملية نوعية"

كذلك أضافت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على المتهم الهارب بعملية نوعية، وبذلك يتبقى متهم واحد قيد الملاحقة.

يذكر أن السلطات العراقية كانت أعلنت في وقت سابق القبض على 8 أشخاص من بين 15 موقوفاً تمكنوا السبت الماضي، من الهروب من أحد مراكز الشرطة في بغداد.

كما أعلنت وزارة الداخلية إقالة قائد شرطة بغداد اللواء علي الغريري، وقائد شرطة الرصافة، وعدد آخر من الضباط والمراتب، في إجراء سريع لتطويق الأزمة.

أطلقت قوة عراقية مشتركة، الثلاثاء، عملية أمنية من 4 محاور لتعقب وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق.

كما أفاد مصدر أمني محلي أن العملية المسندة بغطاء جوي من طيران الجيش العراقي، تستهدف تفتيش جزيرة البغدادي، وصولا إلى بحيرة الثرثار شمالاً، وتعقب خلايا داعش الإرهابية الموجودة في المنطقة المذكورة.

رحلت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء مئات النازحين، غالبيتهم نساء وأطفال، من مخيم في نينوى بشمال البلاد، إلى مناطقهم التي فروا منها، رغم مخاوف المنظمات الإنسانية.

وينتمي المرحلون في الأساس إلى قضاء الحويجة في محافظة كركوك، وفروا من القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي قبل سنوات إلى مخيم حمال العليل، الذي يبعد عن مسقط رأسهم 150 كيلومتراً إلى الشمال.

ووفقاً لـ موقع "24" بدأ مسؤولون عراقيون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، في مرافقة هؤلاء إلى أكثر من 12 حافلة بيضاء تحمل شعار وزارة النقل، كانت تنتظرهم لنقلهم.

وحملت النساء اللواتي يرتدين عباءات سوداء وأطفالهن، أمتعة قليلة، واصطفوا في طابور قرب الحافلات، وبعضهم كان يبكي، فيما كان المسؤولون يدققون في أسمائهم .

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وقالت النازحة أم حكم، التي قضت عامين في المخيم لوكالة فرانس برس لدى خروجها: "تهجرنا منذ سنتين، والآن قالوا لنا علينا العودة. لكن لا نعرف مصيرنا، لأن بيوتنا مهدمة، هل سنبقى في الشارع أو في مخيم آخر؟".

وأوضح معاون محافظ نينوى لشوؤن النازحين والمخيمات علي خضر لفرانس برس أنه "ستتم إعادة 160 عائلة، أو نحو 550 شخصاً، إلى محافظة كركوك في إطار عمليات النقل".

وأضاف "قبل أيام أُعيدت 35 عائلة إلى محافظة الأنبار، والعمل جارٍ لإعادة البقية إلى محافظاتهم الأصلية".

ولا يزال أكثر من 1.6 مليون نازح يعيشون في المخيمات، رغم مرور نحو عامين على إعلان "النصر" على تنظيم داعش، لانعدام البنى التحتية، وتأخر إعادة الإعمار.

وشددت الحكومة على أن سياستها هي إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكن معظمها لا يزال مدمراً ويفتقر إلى الخدمات.

وبعد ساعات من الانتظار تحت حرارة الشمس الحارقة، انطلقت الحافلات بعد الظهر متوجهةً إلى قضاء الحويجة، وفقا للمجلس النرويجي للاجئين الذي يشرف على مخيم حمام العليل، ويراقب عملية النقل.

وقال المتحدث باسم المجلس النرويجي توم بير كوستا، إن المنظمة قلقة من العملية، إذ أنه غالباً ليس هناك منازل للنازحين ليعودوا إليها، إضافةً إلى الخوف من الانتقام داخل مجتمعاتهم للشبهة بارتباطهم بتنظيم داعش.

وأضاف كوستا لوكالة فرانس برس "هم خائفون، وأغلب العائلات التي تغادر اليوم من الحويجة لا تملك أوراقاً ثبوتيةً".

وتابع أن "العودة إلى المناطق دون وثائق رسمية، يعني أنهم لن يتمكنوا من الحصول على شيء، الأطفال لن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، أو الحصول على رعاية صحية، أو حصص غذائية".