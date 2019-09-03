كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي: يجب الإستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي لا صفقة له يمثل "احتمالا متميزا للغاية" ويجب أن يكون مواطنو ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على استعداد لمغادرة بريطانيا في 31 أكتوبر.

وكان المشرعون البريطانيون يحاولون منع رئيس الوزراء بوريس جونسون من متابعة ما اعتبروه خروجًا عن المأساة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط تكهنات بأن الحكومة قد تدعو إلى انتخابات مبكرة في 14 أكتوبر.

وقالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "افتراضنا العملي هو أنه سيكون هناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وعندما سئلت عما إذا كان الخروج بلا صفقة الآن هو السيناريو الأكثر احتمالًا، قالت: "أود أن أقول إنها إمكانية مميزة للغاية، وهذا هو بالضبط سبب إطلاقنا لهذه الدعوة النهائية للاستعداد في حالة حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة".

وأضافت: "أن أفضل نتيجة ستكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أساس اتفاق الانسحاب المتفاوض عليه".

ورفض البرلمان البريطاني المنقسم بشدة الاتفاق الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات وقال جونسون إنه يجب إزالة ما يسمى بالدعوى الأيرلندية من الاتفاق لضمان التصديق.

وتهدف المساندة إلى دعم الحدود غير المرئية بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والمقاطعة البريطانية في أيرلندا الشمالية بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

ويخشى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لندن والنقابيين في أيرلندا الشمالية من ربط المملكة المتحدة بقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.

Advertisements

وقالت مصادر دبلوماسية تتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها أبلغتها المفوضية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين سيجتمعون يومي الأربعاء والجمعة لإجراء محادثات.

وأوضحت أندريفا: "أنه بينما كان هناك تسارع في المحادثات منذ أن التقى جونسون بقادة الاتحاد الأوروبي - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع في بياريتز الشهر الماضي - لم يكن هناك تقدم ملموس".

وأضافت:"لا يمكنني الإبلاغ عن أي مقترحات ملموسة يتم تقديمها"، وقالت عن طلب الاتحاد الأوروبي أن تقدم لندن أفكارًا تفصيلية وعملية حول كيفية استبدال الدعامة من اليوم الأول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يطلع ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، والسفراء الوطنيين الـ 27 يوم الأربعاء، وستقدم المفوضية مذكرة محدّثة حول الاستعدادات الطارئة للكتلة للحصول على الطلاق بدون صفقة.

وأبلغت المفوضية دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء - الذين تفاوضوا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نيابة عن الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية - أن حكومة جونسون استمرت في تأخير تسليم خططها الخاصة ببدائل للدعم الإيرلندي، وهناك درجة من الإحباط في اللجنة.

وقال أحد الدبلوماسيين في كل مرة يطلبون فيها تفاصيل حول هذه الترتيبات البديلة يسمعون "سنصل إليها في الأسبوع المقبل".

وقالت مصادر دبلوماسية أن المفوضية تشعر بالقلق من أن حكومة جونسون تدرس فقط تجنب عمليات التفتيش على الحدود الأيرلندية - الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لكنها لا تتطلع إلى دعم التعاون الاحتكاري في التجارة والمجالات الأخرى بين الكيانين.

وقال دبلوماسي آخر: "لا يبدو أن لندن تتعامل مع جزيرة أيرلندا كمنطقة اقتصادية واحدة".

ويشك الاتحاد الأوروبي في أن تكون لندن قادرة على إيجاد طرق مقبولة لإدارة الحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من المفاوضات التي فشلت في إيجاد حلول أفضل.

