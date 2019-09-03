كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة غريبة.. بريطاني "حامل" للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أن يكون رجل "حامل" قد يكون مجرد مزحة، ولكن فى الآونة الأخيرة ظهرت حالات لرجال "حوامل" بالفعل في أطفال في ظاهرة قد تبدو غريبة للبعض.

وظهر في العصر الحديث حالات لرجال، حملوا في أطفال، وأنجبوا، واختلفت الأسباب التي أدت لذلك الحمل، وما زال الأمر من الأشياء المثيرة، التي يعجر البعض عن تفسيرها، وينكرها البعض.

وذكرت قناة "كاي إن إكس في" الأمريكية، أن رجل بريطاني يدعى توماس بيتي (38 عاما)، والذي يعيش مع زوجته نانسي في ولاية أريزونا الأمريكية ولد في الأصل امرأة.

وقالت القناة، إن توماس عندما بلغ سن العشرين ظل يحقن نفسه بهرمون الذكورة التستوستيرون حتى ينبت شعر لحيته ويغلظ صوته ويتحول لذكر كامل.

وفي عام 2002 أزال توماس الثدي والأعضاء الأنثوية الظاهرة واحتفظ بالمهبل والرحم بعد أن اكتشف عجز زوجته عن الإنجاب بعد استئصال رحمها.

وقام توماس بأعادة تنشيط رحمه وأنجب أطفالا لاحقا، وأعلن في 2011 عن نيته لاستئصال الرحم.