عاجل- حريق مهول يلتهم وحدة لـ”حمض السولفيريك” وسط الـOCP لآسفي واستنفار للسيطرة على الأوضاع – صورة

التهم حريق مهول، ظهر يوم الثلاثاء، منشأة للمركب الشريف للفوسفاط في مدينة آسفي، وبالضبط وحدة تضم “حمض السولفيريك”، وتُعرف باسم خط ” sulphirique du MP2″ ، وأظهرت صور فورية من عين المكان، توصل بها “اليوم24″، دخانا كثيفا يتصاعد، بعدما شب الحريق.

وقال مصدر مطلع لـ”اليوم24″ إنّ الحريق تسبب في سماع ذوي انفجارات مختلفة، سارعت على إثره وحدات الإطفاء الخاصة، والمرابطة وسط المركب الكيماوي للفوسفاط، إلى السيطرة عليه، تخوفا من اندلاعه في باقي الأرجاء والتهام بقية المنشأة الأخرى، التي تضم مواد كيماوية خطيرة.

وأكد مصدر متخصص أنّ الوحدة، التي اندلعت فيها النيران، متخصصة في إنتاج، وتخصيب “حمض الكبريت”، حيث يجري إنتاجه دائمًا على دراجات حرارة عالية، تتجاوز 450 درجة مائوية