بعد إحرازه الميدالية البرونزية في الألعاب الإفريقية.. الجامعة تحتفي بالمنتخب النسوي لكرة القدم

خصصت الجامعة الملكية لكرة القدم، حفل استقبال، للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، بعدما تمكن من الظفر بالميدالية البرونزية، خلال دورة الألعاب الإفريقية، التي احتضنها المغرب، خلال الفترة ما بين 19 و31 غشت الماضي.

وهنأ فوزي لقجع، رئيس الجامعة، لاعبات المنتخب على إنجازهن، مؤكدا أنه سيعمل على توفير سبل النجاح وتقديم كل الدعم لهن، وتوفير الظروف الملائمة، من أجل مواصلة نجاحهن، فضلا عن مواصة انخراطهن في مشروع دراسة، ورياضة.

وعبر “أوشن واين روبيرت”، المدير التقني الوطني عن سعادته بما حققه المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة، مشيرا إلى أن الإدارة التقنية ستعمل على الرفع من مستوى كرة القدم النسوية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الاجتهاد من أجل حمل قميص المنتخب الأول.

ومن جهتها، أعربت لمياء بومهدي، مدرب منتخب أقل من 20 سنة، عن سعادتها بفوز المنتخب بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية، مشددة هي الأخرى على ضرورة العمل بغية وضع كرة القدم النسوية المغربية في المكانة التي تستحقها، مشيرة إلى أن مشروع دراسة ورياضة، الذي انخرطت فيه الجامعة، بدأ يعطي ثماره.