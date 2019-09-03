بعد سنوات “مسار” الطويلة.. عتيق بنشيكر في تجربة جديدة

يحضر الإعلامي عتيق بنشيكر، لتجربة جديدة على القناة الثانية، بعدما قضى سنوات طويلة في تقديم برنامج “مسار” الشهير.
واختار عتيق بنشيكر لبرنامجه الجديد عنوان “زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون”، لينضم إلى قائمة البرامج، التي تعتزم القناة الثانية ضمها إلى برمجتها الجديدة، التي انطلق التحضير لها قبل مدة.
ويقدم عتيق بنشيكر في برنامجه الجديد، الذي يبث أسبوعيا، ولقرابة ساعة من الزمن، بورتري عن شخصية مميزة كتكريم لها، مع اختيار عنوان فرعي لكل حلقة من البرنامج.
ويجدد بنشيكر من خلال خطوته الجديدة، وجوده في الساحة الإعلامية، وذلك عبر صنف مختلف عن برامج السهرات، التي عرف بها.
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