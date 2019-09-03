الصمدي: الإعداد للدخول الجامعي بدأ قبل 8 أشهر.. وربحنا 6 أسابيع من الزمن الجامعي

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، إن التحضير للدخول الجامعي بدأ منذ شهر يناير 2019، بمنطق استشرافي طبقا للمعطيات التي وفرها قطاع التربية الوطنية عن العدد المحتمل للناجحين في الباكالوريا.

وأوضح الوزير في توضيح بصفحته بالفايسبوك، أن الحكومة صادقت منذ بدايتها على إحداث 23 مؤسسة جديدة للتعليم العالي، في أفق إحداث 40 مؤسسة جامعية في الجيل الجديد وفق منظور واضح لخريطة جامعية وطنية استشرافية في أفق 2021.

وأكد الصمدي على أن الوزارة، أحدثت خلال سنتين ما يفوق 3000 منصب مالي للتوظيف في قطاع التعليم العالي من أجل الرفع من جودة التأطير، كما وضعت الوزارة لأول مرة ومنذ موسمين البرنامج الزمني المندمج للسنة الجامعية، والذي يتضمن جدولة دقيقة لنظام اعتماد المسالك البيداغوجية ونظام الدراسة والامتحانات والمباريات.

ويرى الوزير أ الإجراءات مكنت من ربح ستة أسابيع من الزمن الجامعي، ومكنت منذ السنة الماضية من فتح الأحياء والمطاعم الجامعية خلال الأسبوع الأول لشهر شتنبر بعدما كانت تفتح أبوابها في الأسبوع الأول من شهر نونبر.

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وقال أيضا، “تمكنا من برمجة صرف المنح الدراسية بالنسبة للطلبة القدامى خلال شهر شتنبر والطلبة الجدد في أوائل شهر أكتوبر، علما أن هذه السنة عرفت فتح 3 مطاعم وستة أحياء جامعة جديدة، كما أن نسبة الاستجابة للطلبات الخاصة بالمنح والمقبولة من طرف اللجن الإقليمية ناهزت 85% كنسبة وطنية بغلاف مالي ناهز 2 مليار درهم”.

أما بالنسبة لعملية التسجيل، أوضح كاتب الدولة، أنها تتم في مختلف المؤسسات الجامعية وخاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بطريقة إلكترونية تفاديا لتنقل الطلبة.

وأضاف، “قطعنا مع ظاهرة الازدحام والاكتظاظ منذ مدة، وقد أصبحت من الماضي في العديد من الجامعات”.