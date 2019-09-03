حادث سير يشل حركة ترامواي الدارالبيضاء

تسببت حادثة سير، وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في شل حركة ترامواي العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، بعدما اصطدم سائق سيارة، كان يقود مركبته بسرعة مفرطة بمقطورته في منطقة عين السبع، من دون أن يخلف الحادث أي إصابات.

وأوضح بلاغ للوكالة المستقلة للنقل الباريسي للدارالبيضاء “RATP Dev”، المكلفة باستغلال شبكة النقل المشترك، أن “سائقا كان يقود مركبته بسرعة مفرطة، فقد السيطرة عليها لأسباب غير معروفة، وصدم قاطرة ترامواي الخط الثاني في منطقة عين السبع”.

وحسب المصدر ذاته، فإن “قوة الاصطدام أدت إلى انحراف المقطورة لمسافة امتدت لعدة أمتار”.

وأضافت الشركة أن حركة النقل استؤنفت، بشكل عاد، حوالي الساعة التاسعة صباحا، بعد تدخل فرق الصيانة التابعة للشركة، التي أفادت بوقوع خسائر مادية “مهمة”، مذكرة “بأهمية احترام قانون السير من طرف كل مستعملي الطريق، سواء أكانوا مشاة أم سائقي سيارات، لأنه الضمان الوحيد لسلامة الجميع”.