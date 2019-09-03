جديد المنتخب.. مغادرة خمسة لاعبين وخاليلوزيتش يستدعي لاعبا جديدا

أصدرت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بلاغا، بخصوص استعدادات المنتخب الوطني لمباراني بوركبنافاسو والنيجر الوديتين، المقرر خوضها يومي 6 و10 شتنبر الجاري على التوالي، بملعب مراكش الكبير.

وجاء في بلاغ الجامعة، أن بعض اللاعبين الذين وضعهم وحيد خاليلوزيتش في اللائحة النهائية، لخوض مباراتي بوركينافاسو والنيجر، غادروا معسكر المنتخب، بسبب الإصابة، التي تعرضوا لها رفقة أنديتهم.

وذكر البلاغ نفسه، أن المغادرون لبعثة الأسود بسبب الإصابة، هم رومان سايس، والمهدي بوربيعة، ويونس بلهندة، بالإضافة لثنائي الرجاء، بدر بانون وعمر بوطيب.

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وأشارت جامعة الكرة عبر بلاغها، أن خاليلوزيتش وجه الدعوة لزهير فضال، مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني، من أجل الانخراط في تجمع العناصر الوطنية، استعدادا للقاءيي بوركينافاسو والنيجر.

يذكر أن المدرب البوسني، استدعى أمس الاثنين، أنور محمد تهامي لاعب فريق بلد الوليد للالتحاق بتجمع “أسود الأطلس”، الذي انطلق يوم أمس، علما أن اللائحة النهائية أعلنها الأسبوع الماضي، والتي تضمنت 27 لاعبا.