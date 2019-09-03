شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة حوثية متفجرة في قرية آهله بالسكان بحرض حجة والان مع التفاصيل

تمكن الجيش يوم أمس الإثنين من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في قرية مكتضة بالسكان بمديرية حرض، التابعة لمحافظة حجة.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصدر عسكري قوله إن طائرة حوثية مسيرة ذات مهام إنتحارية استهدفت قرية الآهلة بالسكان، الا أن الجيش تمكن من إسقاطها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

يذكر أن هذه الطائرة السادسة التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري.