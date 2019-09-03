شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تجدد استهداف "المشتركة" في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

شنت مليشيات الحوثي عمليات إستهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري إن المليشيات قامت بإستهداف مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة إنطلاقا من تحصيناتها المتواجدة داخل المزارع الواقعة في أطراف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضاف المصدر أن المليشيات استخدمت خلال عمليات الإستهداف الأسلحة من عيار 23 ، ثم عاودت إستهداف المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة. وتتعرض مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية لعمليات إستهداف متكررة ومتقطعة ، وتنفذ المليشيات خلالها محاولات تسلل سرعان ماتقوم القوات المشتركة بالتصدي لها وإجبارها على التقهقُر والإنكسار.

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