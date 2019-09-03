بالفيديو: غياب الخدمات وتصدر الفساد يثقلان كاهل أهالي قضاء الزبير

غياب الخدمات وتصدر الفساد يثقلان كاهل اهالي قضاء الزبير في البصرة، الذين انتقدوا تلكؤ وتوقف المشاريع الخدمية فيه، لاسيما مشروع مجاري الزبير منذ اكثر من ثماني سنوات.

تلتقط الصور هنا ابعاد لمشاهد موحشة لمدينة بعنوان كالح، يحلم ساكنوها برصيف وشارع مكسو... الناظر إليها لا يجد سوى ملامح البؤس، حكومتها المحلية تقول ان جميع مشاريعها متوقفة، فيما تضل جدرانها شواهد على بقائها بذات الشوارع والاحياء منذ حقبة السبعينات.



اما الزبيريين فقد يئسوا من واقع مدينتهم التي تنتج آبارها مليوني برميل نفط يومياً. فهم جميعاً يعلمون بحجم الفساد الذي يصاحب عمل الشركة التي تترك العمل بذرائع واهيه وتعود لتتسلمه مرة اخرى منذ اكثر من ثمان سنوات. تلتقط الصور هنا ابعاد لمشاهد موحشة لمدينة بعنوان كالح، يحلم ساكنوها برصيف وشارع مكسو... الناظر إليها لا يجد سوى ملامح البؤس، حكومتها المحلية تقول ان جميع مشاريعها متوقفة، فيما تضل جدرانها شواهد على بقائها بذات الشوارع والاحياء منذ حقبة السبعينات.اما الزبيريين فقد يئسوا من واقع مدينتهم التي تنتج آبارها مليوني برميل نفط يومياً. فهم جميعاً يعلمون بحجم الفساد الذي يصاحب عمل الشركة التي تترك العمل بذرائع واهيه وتعود لتتسلمه مرة اخرى منذ اكثر من ثمان سنوات. التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.

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