8 حيل ذكية لتوفير إستهلاك الوقود في السيارة... اتبعوها!

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يختلف إستهلاك الوقود بين سيارة وأخرى بحسب حجم المحرّك، لذلك يلجأ الكثير إلى اختيار السيارات الصغيرة الإقتصادية كونها لا تتطلّب مصروف كبير لشحنها. هذا صحيح، لكن هنالكِ أيضاً العديد من الحيل والنصائح التي يمكن اللجوء إليها لتوفير الوقود عند السواقة. بعضها قد يبدو بديهي، أما البعض الآخر فستتعرّفون عليه للمرّة الأولى من بعد قراءة السطور أدناه.
1- عدم تجاوز السرعة الزائدة
2- تفقّد عيار الإطارات
3- تجنّب نقاط التوقف وإشارات المرور
4- عدم وضع أغراض ثقيلة في السيارة
5- التوقف عن تحمية المحرّك
6- تشغيل نظام التحكم الذكي في السيارة
7- تشغيل المكيّف بشكل معتدل
8- اختيار نوعية الوقود المناسبة
تقوم الشركات المصنعة للسيارة بتحديد نوع الوقود المناسب لها، كذلك تحديد نسب الأكتان الضرورية. للحصول على معدل أفضل لإستهلاك البنزين يجب الالتزام بالتوصيات المطلوبة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.