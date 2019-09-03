8 حيل ذكية لتوفير إستهلاك الوقود في السيارة... اتبعوها!

يختلف إستهلاك الوقود بين سيارة وأخرى بحسب حجم المحرّك، لذلك يلجأ الكثير إلى اختيار السيارات الصغيرة الإقتصادية كونها لا تتطلّب مصروف كبير لشحنها. هذا صحيح، لكن هنالكِ أيضاً العديد من الحيل والنصائح التي يمكن اللجوء إليها لتوفير الوقود عند السواقة. بعضها قد يبدو بديهي، أما البعض الآخر فستتعرّفون عليه للمرّة الأولى من بعد قراءة السطور أدناه.

1- عدم تجاوز السرعة الزائدة



عدم تجاوز السرعة الزائدة أي فوق الـ80 كم/ساعة لا يحميك فقط مع خطر حادث السير، بل أيضاً يساعدك على توفير الوقود في السيارة. السرعة المثالية هي بين 50 و70 كم/ساعة لا أكثر. كذلك، وعند تعزيز سرعة السيارة، احرص على القيام بذلك تدريجياً بلطف وبتقن وليس بشكل مفاجئ. 2- تفقّد عيار الإطارات



بين فترة وأخرى، احرص على تفقّد عيار الإطارات، فإن كانت مضغوط بشكل زائد يعزز ذلك من احتمال هدر الوقود بنسبة 2%. 3- تجنّب نقاط التوقف وإشارات المرور



خلال مشاويرك، احرص على تجنّب زحمة السير والطرقات المزدحمة بإشارات المرور وحاول أن لا تتوقف مراراً وتكراراً. عملية وضع السيارة بحالة توقف Parking وإعادة تشغيلها على Drive يؤدي إلى استهلاك وقود إضافية في كل مرة تتغيّر بها حال السواقة. 4- عدم وضع أغراض ثقيلة في السيارة



قد تتفاجئ بأن وضع أغراض ثقيلة جداً في السيارة من شأنه أن يسبب استهلاك المزيد من الوقود. فالوزن الكبير بحاجة إلى قوّة زائدة عند السواقة تؤدي إلى حرق البنزين بكثرة. 5- التوقف عن تحمية المحرّك

Advertisements

السيارات الجديدة الإصدار ليست بحاجة لتحمية المحرّك قبل سواقتها. تخلّص من هذه العادة القديمة، خاصة خلال موجات الحر كونها تؤدي إلى استهلاك كمية وقود إضافي. 6- تشغيل نظام التحكم الذكي في السيارة



زر نظام التحكم الذكي في السيارة هو واحدة من المستلزمات الموجودة في الإصدارات الجديدة. يساعد على تنظيم السرعة عند السواقة خاصة خلال المشاوير البعيدة، مما يخوّل السيارة على استهلاك الوقود بشكل أقل ومنتظم أكثر. 7- تشغيل المكيّف بشكل معتدل



خلال فصل الصيف، لا مهرب من تشغيل المكيّف في السيارة لتبريدها. نحن لن نوصيك بان لا تقوم بتشغيله لتوفير الوقود، بل ننصحكِ باللجوء إليه عند الضرورة. حيلة أخرى تساعدكِ على الحدّ من استهلاك البنزين تكمن في عدم تغيير سرعة المكيّف بكثرة عند السواقة، بل الإلتزام بقوّة معيّنة. 8- اختيار نوعية الوقود المناسبة



تقوم الشركات المصنعة للسيارة بتحديد نوع الوقود المناسب لها، كذلك تحديد نسب الأكتان الضرورية. للحصول على معدل أفضل لإستهلاك البنزين يجب الالتزام بالتوصيات المطلوبة.