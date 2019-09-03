خبير امني: خلية الصقور انجزت مهامٌ ذات صبغة شبه مستحيلة

اعتبر الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الثلاثاء، ان خلية الصقور الاستخبارية نفذت واجباً استثنائياً عبر اختراق احد مخابئ تنظيم "داعش" في غرب نينوى .
وقال ابو رغيف في تغريدة له إن "العملية التي نفذت على يد خلية الصقور وفريقها التكتيكي، انجزوا العملية بعد اقتحام احد الكهوف في منطقة السحاجي كانت تتحصن فيها مجموعة ارهابية فتحت النيران على الفريق التكتيكي مما جعل الفريق يرد على مصدر النيران ويردي جميع أفراد المجموعة قتلى".
وأضاف أن "من ضمنهم قيادات نافذة بداعش الإرهابي منهم عسكري عام الجزيرة ومجهز المضافات وقيادات اخرى".
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