بالصور.. إعصار 'دوريان' من الفضاء

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في الوقت الذي كان فيه إعصار دوريان يعبر بقوة جزر البهاما، أثارت قوة الإعصار ذهول رواد فضاء في المدار نتيجة لقوتها الأولية المهولة.
ووضع إعصار دوريان، بعد اجتيازه دول الكاريبي، مركز كينيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في فلوريدا، في حالة تأهب قصوى بسبب الأضرار المحتملة.
ووصل "دوريان" فجر الثلاثاء إلى الشمال من جزيرة "غراند بهاما" مباشرة، حيث ضرب الإعصار، الذي صنف باعتباره من الفئة الرابعة، الجزيرة برياح عاتية بلغت قوتها 215 كيلومترا في الساعة، وفقا لتحديث المركز الوطني للأعاصير.
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