انخفاض سعر اليورو إلى أقل مستوى له في 28 شهراً

انخفض سعر اليورو، أمام الدولار إلى أقل مستوى في 28 شهراً، الثلاثاء، في الوقت الذي يضع فيه المستثمرون في الحسبان انخفاضاً أكبر لأسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو.
كما قدم البنك المركزي الأوروبي شبه تعهد بتقديم حزمة تحفيز نقدي، تشمل تيسيراً كمياً جديداً مع تراجع النمو الاقتصادي، وانزلاق قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى الركود.
وأظهر مسح، الاثنين، انكماش قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا للشهر السابع على التوالي، مما عزز التوقعات بلجوء المركزي الأوروبي لسياسة التيسير.
وهبطت العملة الأوروبية الموحدة في التعاملات الآسيوية إلى 1.09305 دولار، وهو أقل مستوى منذ منتصف مايو 2017، بعدما كسرت المستوى المهم البالغ 1.1000 دولار، الأسبوع الماضي.
ونزل الجنيه الإسترليني لأقل مستوى في نحو 3 أشهر الثلاثاء، بينما يستعد مشرعون بريطانيون للاقتراع على المرحلة الأولى، لخطة تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من المضي نحو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ونزل الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.1963 دولار، وكان قد تراجع في وقت سابق إلى 1.1959 دولار، وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول 2016.
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