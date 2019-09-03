بالصور.. بغداد تستعد لموسم الامطار

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن رفع قدرتها التصريفية لمياه المجاري والامطار ضمن استعدادتها لموسم الامطار الى 955 الف متر مكعب في اليوم الواحد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع قدرتها التصريفية لمياه المجاري والامطار وضمن استعدادتها لموسم الامطار الى 955 الف متر مكعب في اليوم الواحد وستكون عند الحاجة لذلك وخلال هطول الامطار بكميات كبيرة وبما يعادل 550 الف متر مكعب لجانب الرصافة و 405 الف متر مكعب لجانب الكرخ".

وأضاف أن "ملاكاتنا في دائرة المجاري قامت وخلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الدوائر البلدية بإنجاز اعمال التوسعة على عدد من مشاريع المجاري والمحطات وغيرها من الاعمال التي رفعت القدرة التصريفية الى مستوى عالي استعداداً لموسم الامطار".

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