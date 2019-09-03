لبنان يستدعي السفير التركي لتصريحات أنقرة "المخالفة للأعراف"

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية ،الثلاثاء، السفير التركي لدى بيروت هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية الأحد الماضي حول تصريحات الرئيس ميشال عون حول "إرهاب" الدولة العثمانية ضد اللبنانيين خلال الحرب العالمية الأولى.



وتصاعدت حدة الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وبيروت على إثر تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، على الحقبة العثمانية في لبنان، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، في الاحتفال بذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير الذي يصادف 1 سبتمبر.

وقال عون إن "كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية"، مضيفا "إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خاصة خلال الحرب العالمية الأولى أودى بمئات آلاف الضحايا، ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة".

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وتابع "مع انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين ودخول لبنان تحت النفوذ الفرنسي بدأت مرحلة جديدة من تاريخنا، وصلنا معها إلى لبنان الكبير في عام 1920، ثم الاستقلال".

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان:"بناء لتعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري في الوزارة، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل".

وعز البيان سبب الاستدعاء على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية رقم 258 الأحد الماضي والذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الاصول الدبلوماسية والعلاقات بين الدولتين.

وطالب السفير الخوري استيضاحا حول هذا البيان وتصحيحا واضحا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظا على العلاقات الثنائية بين البلدين ومنعا للإضرار بها".

