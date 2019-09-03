الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في نجران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت الدفاعات الجوية السعودية، الثلاثاء، في اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بحسب قناة "العربية". وقبل ساعات، أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من مدينة عمران باتجاه السعودية. وقال المالكي إن "محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل". Advertisements وشدد على أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وتشير المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من المليشيا الحوثية الإرهابية إلى الخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف. وتكثف مليشيا الحوثي من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.

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