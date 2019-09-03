مؤتمر عربي يدعو لدعم استمرار "الأونروا"‎ بفلسطين

الأونروا قد تعاني من أزمة في التمويل

دعا مؤتمر عربي، الثلاثاء، إلى ضرورة حشد التأييد الدولي لدعم تجديد التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا".

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين في الجامعة العربية بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد من الأردن ولبنان.

وأدان الاجتماع حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها الأونروا خاصة من الإدارة الأمريكية والتي تتزامن مع اقتراب التصويت على قرار تجديد التفويض الممنوح لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 والتأكيد على دعم استمرار الأونروا في القيام بعملها ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.

ودعا المؤتمر الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة جهودها في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية.

كما طالب كلا من سويسرا وهولندا وبلجيكا بالتراجع عن تأجيل دعمها المالي للأونروا وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت حتى الآن بوقف أو تعليق التمويل بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف باعتبار الوكالة مؤسسة أممية وليس مؤسسة فردية.

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وأكد الاجتماع أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين للأونروا على المستوى الوزاري والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول، والمساهمة في تغطية العجز المالي الذي قدر بـ120 مليون دولار لما تحمله من رسائل سياسية مهمة في دعم الأونروا وتجديد تفويضها وقطع الطريق أمام أي تحرك يعيق تجديد التفويض.

كما أكد استمرار الأونروا في تقديم جميع خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة ومناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً.

وقبل أكثر من عام توقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن المساهمة في تمويل الوكالة، ودعت إلى حلها بحجة أن لا مبرر لها.

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت دولة الإمارات تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لـ "الأونروا".

وتهدف المنحة إلى دعم "الأونروا" لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين، خاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة، وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات، لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم.