حمدوك: الظرف ملائم لرفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب"

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الثلاثاء، أن الظرف ملائم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار حمدوك، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى أنه لا بد أن نعمل على تعزيز الإنتاج حتى نعتمد على مواردنا بدلاً من المساعدات.

وقال "صممت أثناء حواري مع الحرية والتغيير أن تكون الحكومة مشكلة من الكفاءات"، ملمحا إلى أنه ناقش أهمية تمثيل النساء في الحكومة مع قوى الحرية والتغيير.

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بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني "سنواصل دعمنا للسودان بتزويدها بمبلغ 15 مليون دولار يوجه للمساعدات الإنسانية".

وأعرب ماس أن بلاده لديها خطة تعاون تنموية مع حكومة السودان الجديدة، مشيرا إلى أن على الحكومة السودانية بذل الجهود الحثيثة سعيًا لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويقوم وزير الخارجية الألماني بزيارة إلى السودان تعد الأولى لمسؤولٍ أوروبيٍ ومسؤولٍ ألمانيٍ للبلاد منذ 2011، ومن المقرّر أن يلتقي ماس رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان.

وتأتي زيارة ماس بعد أن أدى أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء اليمين الدستورية لقيادة مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً.