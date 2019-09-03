انفجار يدمر عدة منازل في مدينة أنتويرب البلجيكية

أعلنت خدمات الطوارئ البلجيكية، الثلاثاء، أن انفجارا دمر عددا من المنازل في إحدى ضواحي مدينة أنتويرب الساحلية.

وقالت خدمة الإطفاء في المدينة إن أطقم الطوارئ أنقذت شخصا من بين الأنقاض لكن آخرين ربما ما زالوا محاصرين، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار إلى الآن.

وكانت الشرطة البلجيكية قد أعلنت ديسمبر/كانون الأول الماضي أن رجلا أطلق 3 رصاصات على نافذة مطعم في وسط بروكسل، قبل أن يلوذ بالفرار.