السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مجمع سكني بكابول

عبرت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الانتحاري الذي استهدف منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية في العاصمة الأفغانية "كابول".

وقدم مصدر بالخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الأفغاني، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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وجدد التأكيد على وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف والإرهاب والتطرف.

وأعلنت الداخلية الأفغانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري إلى 16 قتيلا و119 مصابا؛ حيث وقع قرب القرية الخضراء التي تضم وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية.

والقرية الخضراء، التي شهدت الهجوم، منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية التي تخضع لحراسة مكثفة على مدار الساعة وتضم سفارات عدة بينها السفارات الأمريكية والبريطانية.

وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، منذ بدء الحرب في عام 2001 وأطاحت بحركة طالبان من الحكم بعد أن رفضت تسليمها أعضاء في تنظيم القاعدة الذي دبر هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع.