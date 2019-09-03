“الدفاع الروسية”: سقوط مقاتلة من طراز “سو 25” في إقليم ستافروبل والبحث جاري عن طياريها

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب لها اليوم الثلاثاء، عن سقوط مقاتلة من طراز سو 25 في ستافروبل.

وقالت الوزارة، إنه جاري البحث عن الطيارين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.