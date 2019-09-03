الان تتابع “الدفاع الروسية”: سقوط مقاتلة من طراز “سو 25” في إقليم ستافروبل والبحث جاري عن طياريها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب لها اليوم الثلاثاء، عن سقوط مقاتلة من طراز سو 25 في ستافروبل.
وقالت الوزارة، إنه جاري البحث عن الطيارين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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